Hasta yatağında analiz

Yakalandığı zatürre enfeksiyonu nedeniyle ligdeki Antalya ve kupadaki Gaziantep FK maçlarında takımın başında olamayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, hastalığına rağmen futboldan kopmadı. Daha öncehastanede tedavi gören genç çalıştırıcı,evde gözlem altında kaldığıiki günü de boş geçirmedi ve vaktinianalizlere ayırdı. Yarın oynanacak Fenerbahçe-Samsunspor maçı için yoğun mesai harcayan İtalyan hoca, rakibin son 5 karşılaşmasını izledi. Hem lig hem deAvrupa müsabakalarınıdetaylışekilde inceleyendeneyimli teknikdirektör, hazırladığıanalizleri teknikekibiyle paylaştı.
TEDESCO TAKIMIN BAŞINA GERİ DÖNDÜ
Şampiyonluk yarışında artık olmazsa olmaz döneme giren ve rakibi Galatasaray'ın derbi oynayacağı haftada hata yapmak istemeyen Tedesco'nun, Kadıköy'deki kritik maçta puan kaybına tahammülü yok. Ligdeki son iki maçta alınan beraberliği telafi etmek isteyen 40 yaşındaki çalıştırıcı, yıldız oyuncularıyla hedefine ulaşmayı planlıyor. Bu aradarahatsızlığını atlatan ve kendiniiyi hisseden Tedesco, dün Samandıra'datakımın başında yer aldı veantrenmanı yönetti.
KEYFİ YERİNDE
F.Bahçe'de dün yeniden işbaşı yapan Tedesco'nun tesislerdeki görüntüleri, sarı-lacivertli kulübün resmi sitesinden paylaşıldı. İtalyan hocanın neşeli hâli dikkat çekti.