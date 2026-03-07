Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hasta yatağında analiz
Giriş Tarihi: 7.03.2026

Hasta yatağında analiz

Ağır bir zatürre geçiren Tedesco, ekibiyle bağını koparmadı. Hastane çıkışı evde dinlendiği iki günde Samsun'un 5 maçını izleyen F.Bahçe'nin hocası, rakibine yönelik kapsamlı bir rapor hazırladı

Samet YÜKSEL
Hasta yatağında analiz
Yakalandığı zatürre enfeksiyonu nedeniyle ligdeki Antalya ve kupadaki Gaziantep FK maçlarında takımın başında olamayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, hastalığına rağmen futboldan kopmadı. Daha önce hastanede tedavi gören genç çalıştırıcı, evde gözlem altında kaldığı iki günü de boş geçirmedi ve vaktini analizlere ayırdı. Yarın oynanacak Fenerbahçe-Samsunspor maçı için yoğun mesai harcayan İtalyan hoca, rakibin son 5 karşılaşmasını izledi. Hem lig hem de Avrupa müsabakalarını detaylı şekilde inceleyen deneyimli teknik direktör, hazırladığı analizleri teknik ekibiyle paylaştı.

TEDESCO TAKIMIN BAŞINA GERİ DÖNDÜ
Şampiyonluk yarışında artık olmazsa olmaz döneme giren ve rakibi Galatasaray'ın derbi oynayacağı haftada hata yapmak istemeyen Tedesco'nun, Kadıköy'deki kritik maçta puan kaybına tahammülü yok. Ligdeki son iki maçta alınan beraberliği telafi etmek isteyen 40 yaşındaki çalıştırıcı, yıldız oyuncularıyla hedefine ulaşmayı planlıyor. Bu arada rahatsızlığını atlatan ve kendini iyi hisseden Tedesco, dün Samandıra'da takımın başında yer aldı ve antrenmanı yönetti.

KEYFİ YERİNDE
F.Bahçe'de dün yeniden işbaşı yapan Tedesco'nun tesislerdeki görüntüleri, sarı-lacivertli kulübün resmi sitesinden paylaşıldı. İtalyan hocanın neşeli hâli dikkat çekti.

