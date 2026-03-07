Keçiörengücü, Sivas deplasmanında kazandı!

1. Lig 29. hafta maçında Ankara Keçiörengücü, Sivasspor'a konuk oldu. 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Keçiörengücü 1-0 kazanmayı başardı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 35. dakikada Odise Roshi kaydetti.

Sivasspor'da Charisis 90+1. dakikada ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı. Keçiörengücü'nde de Wellington 90+3. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Keçiörengücü puanını 43'e yükseltirken, Sivasspor 38 puanda kaldı.

30. haftada Sivasspor deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Keçiörengücü ise Sakaryaspor'u konuk edecek.