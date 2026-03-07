Kocaelispor’da Keita’dan taraftara sürpriz ziyaret!

Anne Zeynep Büyük, "Keita'ya ve oğlumu bu kadar şaşırtıp, bu kadar mutlu ettikleri için Kocaelispor'a çok teşekkür ediyorum. Beklemediğimiz bir şeydi. Neyle karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Sarp'ın bu kadar mutlu olması gerçekten beni çok mutlu etti" dedi.



Baba Hakan Büyük ise duygularını şu sözlerle aktardı: "Beşiktaş maçındayken Sarp imza atıldığını gördü. Forma verileceğini söylediler, yarım saat kuyrukta bekledik ve ismini yazdırdık. Daha sonra beni aradılar. Tabii ki şaşırdım. Sarp'a da sürpriz oldu. Kocaelispor Kulübü'ne, Mehmet Açık'a, yönetime, futbolcularına, özellikle Keita'ya çok teşekkür ederiz. Bizim için büyük sürpriz oldu."



Kurada adaşını çektiği için heyecanlanan ve geçirdiği vaktin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen futbolcu Habib Ali Keita ise "Küçüğün ailesiyle birlikte olmak beni gerçekten çok sevindirdi. O mutlu olduğu için ben de mutlu oldum. Umarım sahada yine karşılaşırız. Ona formamı hediye edeceğim" sözleriyle duygularını ifade etti.

