Kupada büyük heyecan 11 Mart’ta

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekimi, 11 Mart Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Kura çekimi, kulüp yetkililerinin katılımıyla saat 14.00'te İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Oditoryumu'nda yapılacak. Tekmaç eleme usulünegöre oynanacakmaçlardakazanantakımlar adınıyarı finale yazdıracak. Aynı gruptan gelen ekipler ilk 8'de birbiriyle eşleşmeyecek. Yani A Grubu'ndan çıkan G.Saray ile Trabzonspor rakip olmayacak. Beşiktaş da Fenerbahçe ile karşılaşmayacak. Aslan'ınmuhtemelrakiplerindenbiride Kanaryaolurken,çeyrekfinalde derbiihtimali sözkonusu. Çeyrek finaller 21-22-23 Nisan'da oynanacak. Nefes kesecek maçlar ve kupanın tüm heyecanı ATV ve A Spor ekranlarında olacak.
SERİ BAŞI TAKIMLAR: Galatasaray
Beşiktaş
Samsunspor
Konyaspor
SERİ BAŞI OLMAYANLAR:
Trabzonspor
Fenerbahçe
Alanyaspor
Gençlerbirliği
FORMAT DEĞİŞTİ
Ziraat Türkiye Kupası gelecek sezondan itibaren yeni formatla gerçekleştirilecek. TFF, kupa maçlarının 2026-27 sezonuyla birlikte eleme usulüne göre oynanmasına karar verildiğini duyurdu. Federasyonun açıklamasınagöre; Türkiye Kupası,5 eleme turu, son 16 turu,çeyrek final, yarı final vefinal aşamalarından oluşacak. Yarı final müsabakaları çift, diğer turlar ise tek maç eleme usulünde oynanacak. Eleme turları ve final aşaması, toplam 10 kupa haftasında tamamlanacak.