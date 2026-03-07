Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kupada büyük heyecan 11 Mart’ta
Giriş Tarihi: 7.03.2026

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekimi, 11 Mart Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Kura çekimi, kulüp yetkililerinin katılımıyla saat 14.00'te İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Oditoryumu'nda yapılacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçlarda kazanan takımlar adını yarı finale yazdıracak. Aynı gruptan gelen ekipler ilk 8'de birbiriyle eşleşmeyecek. Yani A Grubu'ndan çıkan G.Saray ile Trabzonspor rakip olmayacak. Beşiktaş da Fenerbahçe ile karşılaşmayacak. Aslan'ın muhtemel rakiplerinden biri de Kanarya olurken, çeyrek finalde derbi ihtimali söz konusu. Çeyrek finaller 21-22-23 Nisan'da oynanacak. Nefes kesecek maçlar ve kupanın tüm heyecanı ATV ve A Spor ekranlarında olacak.

SERİ BAŞI TAKIMLAR:
Galatasaray
Beşiktaş
Samsunspor
Konyaspor

SERİ BAŞI OLMAYANLAR:
Trabzonspor
Fenerbahçe
Alanyaspor
Gençlerbirliği

FORMAT DEĞİŞTİ
Ziraat Türkiye Kupası gelecek sezondan itibaren yeni formatla gerçekleştirilecek. TFF, kupa maçlarının 2026-27 sezonuyla birlikte eleme usulüne göre oynanmasına karar verildiğini duyurdu. Federasyonun açıklamasına göre; Türkiye Kupası, 5 eleme turu, son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final aşamalarından oluşacak. Yarı final müsabakaları çift, diğer turlar ise tek maç eleme usulünde oynanacak. Eleme turları ve final aşaması, toplam 10 kupa haftasında tamamlanacak.

