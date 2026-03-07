Lucas Torreira: Uzun seneler burada olmayı hedefliyorum!

Galatasaray'ın 3 kulvarda mücadele etmesine dair Lucas Torreira, "Beşiktaş çok iyi bir takım. Bayağı geliştiler ve çok iyi oyuncular getirdiler. Ayaklarımız yere basıyor, hazırlanacağız. Kıymetli bir takımla oynadık. Biz de karakterimizi göstererek kazanmayı başardık. 3 kulvarda mücadele ediyoruz, onlardan biri Liverpool. Başarımızı devam ettirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Lucas Torreira son olarak şu ifadeleri kullandı: "4 senedir buradayım, daha uzun seneler burada olmayı hedefliyorum."