Lucas Torreira: Uzun seneler burada olmayı hedefliyorum!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, Beşiktaş deplasmanında 1-0'lık skorla kazandı. Galatasaray'da Lucas Torreira dev derbinin ardından açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmayı değerlendiren Lucas Torreira, "Takım olarak karakter gösterdik. 1 kişi eksikken daha da zorlandık, o noktada karakter göstermek zorundaydık ve neredeyse top geçirmedik" dedi.
Galatasaray'ın 3 kulvarda mücadele etmesine dair Lucas Torreira, "Beşiktaş çok iyi bir takım. Bayağı geliştiler ve çok iyi oyuncular getirdiler. Ayaklarımız yere basıyor, hazırlanacağız. Kıymetli bir takımla oynadık. Biz de karakterimizi göstererek kazanmayı başardık. 3 kulvarda mücadele ediyoruz, onlardan biri Liverpool. Başarımızı devam ettirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Lucas Torreira son olarak şu ifadeleri kullandı: "4 senedir buradayım, daha uzun seneler burada olmayı hedefliyorum."