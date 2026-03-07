Okan Buruk’tan derbi sonrası MHK’ye olay çağrı!

"GALİBİYETE SEVİNMEDİM"

"Uzun zamandır kaybetmeyen bir takımı yendik. Beşiktaş'ı yenmekten çok, şampiyonluk yolunda aldığımız yola sevindik. 3 gün sonra bir Avrupa maçı oynayacağız. Bir süre sonra lig maçında eksik olacağız. Ben de olmayacağım ligde. 4. hakemin de iletişimi kötü. Maça, galibiyete sevinmedim. Durup dururken bana sarı kart gösterip cezalı duruma düşürdüler. Bu kadar keyfi kararlar verildi. Hepimiz mutsuz oluyoruz. Biz de kötü futbol oynattığımızda eleştiriliyoruz. Hep aynı şeyleri konuşmaktan futbol konuşamıyoruz."

"İkinci yarı iyi savunduk. Takım savunmasını doğru yaptık. Uğurcan çok iyi oynadı. Yükselen, formda ve iyi takımı yendik. 11'e 11'i değerlendirmek lazım. Baskı yapan, çıkarmayan bizdik. Lang ve Yunus'u alıyordum tam, rakip kaleye daha iyi gitmek için dar alanda iyi oyuncuları hazırlıyordum. Hayırlısı böyleymiş. Bir sonraki maç Liverpool, çok başka maç. Liverpool dönüşü Başakşehir maçı, farklı olacak. Kazanmak önemli ve değerliydi. Sadece 3 puan değil, mental olarak da bizi güçlendiren bir galibiyet oldu."