Onana’da 1 ihtimal var!

Trabzonspor Asbaşkanı Kafkas, Kamerunlu kaleci için açık kapı bıraktı: "Oyuncuyu kiraladığımız dönemde satın alma bedeli 45-50 milyon Euro'ydu. Kendisinin hedefi kariyerine Avrupa ya da İngiltere'de devam etmek. Ancak futbolda her şey iki maçta bile değişebiliyor."
Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas'tan bordo- mavili takımda kiralık oynayan iki futbolcu hakkında açıklamalar geldi. Sezon başında Manchester United'dan satın alma opsiyonsuz kiralanan Kaleci Andre Onana'ya değinen Kafkas, "Onu kiraladığımız dönemde kulübünden gelen satın alma bedeli 45-50 milyon Euro'ydu. Trabzonspor'un gerçekleridoğrultusunda başkanımızbunu açıkça ifade etti. Oyuncunun hedefi İngiltere ya da Avrupa'da kariyerine devam etmek ancak şartlar değişebilir. Futbolda her şey iki maçta bile değişebiliyor" dedi.
MUÇİ'Yİ SEZON SONUNA DOĞRU KONUŞACAĞIZ Ernest Muçi'nin satın alma opsiyonunun kullanılıp kullanılmayacağı konusunun erken olduğunu vurgulayan Kafkas, "Sezon sonu yaklaşıncabunu gündemimize alacağız. Zatenvar olan sözleşmeye göre oyuncununhakkı bize ait" ifadelerini kullandı. Zeyyat Kafkas, şampiyonlukla ilgili olarak da "Bu bir projedir ve belli bir süreci kapsamaktadır. Hocamızla3-4 yıllık bir plan yaptık. Bu plan beklediğimizden daha hızlı sonuç vermeye başladı" değerlendirmesinde bulundu.
BASINLA İFTARDA BULUŞTULAR
Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Genel Sekreter Sami Karaman ve Teknik Direktör Fatih Tekke, önceki akşam basın mensuplarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi.
FIRTINA'YA CİHAN AYDIN
Ligde Beşiktaş-G.Saray (Ozan Ergün) ile Başakşehir-Göztepe (Yasin Kol) maçlarının hakemlerini daha önce açıklayan MHK, dün de kalan karşılaşmaları yönetecek isimleri belirledi. Mücadeleler ve düdük çalacak hakemler şöyle:
YARIN
13.30 Ç. Rizespor-Antalyaspor Oğuzhan Aksu
13.30 Gaziantep -Karagümrük Ö. Tolga Güldibi
16.00 Konyaspor-Kasımpaşa Ümit Öztürk
20.00 Fenerbahçe-Samsunspor Oğuzhan Çakır
PAZARTESİ
16.00 Eyüpspor-Kocaelispor Gürcan Hasova
20.00 Kayserispor-Trabzonspor Cihan Aydın
20.00 Alanyaspor-Gençlerbirliği R. Onur Coşkunses