Sergen Yalçın: Bu grafiği devam ettirmek istiyoruz!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayla ilgili konuşan Sergen Yalçın, "Zor bir derbi. Galatasaray lider, epeyi fark var. Biz son dönemde iyi bir grafik yakaladık. Oyuncu ve takım performansları yukarı çıktı. Bu grafiği devam ettirmek istiyoruz. Bugün belirleyici olacak şey takımın mental ve fiziksel durumu, birebir eşleşmeler. Umarım güzel ve seyir zevki, mücadele gücü yüksek bir müsabaka olur. İnşallah biz mutlu ayrılırız" ifadelerini kullandı.