Sivasspor’da İsmet Taşdemir’den hakem tepkisi!

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Sivasspor, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir şu sözleri dile getirdi:

"Bizim için kritik bir maçtı. Eşik maçıydı bence ama istediğimiz skoru alamadık. İlk yarı biraz dengeliydi maç ama rakip daha iyiydi. İkinci yarı üstünlük bizdeydi. Maalesef istediğimiz sonucu alamadık. 9 hafta kaldı. Neler getirecek neler götürecek hep beraber göreceğiz. Biz çalıştıklarımızın da bir kısmını sahada gördük. İkinci yarı sahada olmayan tek şey goldü. Biz genel olarak rotasyonlarımızı çok doğru yaptık. Hakeme değinmeyeceğim ama bence doğru bir maç yönetmedi."