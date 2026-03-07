Uğurcan’a terapi!

Aslan’ın 1 numarası, formu ile takıma güven verirken Beşiktaş deplasmanları geçmişi için destek verildi
Trabzonspor kalesini koruduğu dönemde Dolmabahçe'de protesto edilen Uğurcan Çakır, Galatasaray formasıyla ilk Beşiktaş deplasmanına çıkacak. Teknik heyet, Uğurcan'ı sakin kalması yönünde uyardı. Bu sezon ligde 21 maçaçıkan Uğurcan, 15 gol yerken8 karşılaşmada isekalesini kapattı. Özellikle son haftalardaki performansı ile vites yükselten Uğurcan Çakır'ın, geçmişteki maçları düşünmediği ve maça tam konsantrasyon ile hazırlandığı öğrenildi.
ŞİFRE KADIKÖY
Son yıllarda Fenerbahçe deplasmanında istediğini alan Galatasaray, aynı başarıyı Beşiktaş'a karşı gösteremiyor. Sarı-kırmızılı takım, Dolmabahçe'nin şifresini Kadıköy olarak belirledi. Sakin kalarak oyunusoğutmayı planlayan OkanBuruk, tempoyu oyuncularınınbelirlemesini istedi. Duran top çalışması yapan Galatasaray'da Beşiktaş'ın zaafları üzerine kafa yoruldu. Derbiyi 11 kişi tamamlamalarının önemine değinen Buruk, ayrıca kulübesine güveniyor.
YOLLAR OSİMHEN'E ÇIKIYOR
G.Saray'ın forveti Victor Osimhen, son iki Beşiktaş derbisini boş geçti. Bu sezon 17 gol-6 asistle sarı-kırmızılıların en skorer ismi olan yıldız oyuncu, dev maça motive oldu. Sane ve Barış Alper'den derbideNijeryalı forvete destek olmaları istendi.Osimhen'in Kartal'a 3 maçta 1 golü var.
ÖZBEK'TEN ŞOK RAKAM!
G.Saray'da Başkan Dursun Özbek, ligdeki gidişatı etkileyecek kritik maç için primini belirledi. Oyunculara Şampiyonlar Ligi'nde olduğu gibi 1 milyon Euro'luk prim verme kararı alan Özbek, teknik heyete de desteğinin altını çizdi.