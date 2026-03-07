Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Victor Osimhen'den Süper Lig'de 11'inci gol!
Giriş Tarihi: 7.03.2026 22:40

Galatasaray'da Beşiktaş derbisinde gol sevinci yaşayan Victor Osimhen, Süper Lig'de bu sezon gol sayısını 11'e yükseltti.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların tek golünü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen kaydetti. Müsabakanın 39. dakikasında Leroy Sane'nin ceza sahası dışı sağ tarafından ortasında kale önünde bulunan Osimhen, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

27 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig'deki 11. golünü attı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 7 golü bulunan Nijeryalı futbolcu bu sezonki gol sayısını da 18'e çıkardı.

Osimhen ayrıca kariyerinde Beşiktaş'a da 2. golünü kaydetti.

Maça 11'de başlayan Victor Osimhen, 90 dakika saha kaldı.

