Virgil van Dijk'tan Galatasaray sözleri: "Kulaklarımız yine test edilecek"

Liverpool, FA Cup 5.Tur maçında Wolves'ı deplasmanda 3-1 yendi ve bir üst tura yükseldi.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi olan İngiliz temsilcisinde takım kaptanı Virgil van Dijk maçla ilgili düşüncelerini aktarırken, Salı günü İstanbul'da oynayacakları Galatasaray maçıyla ilgili de konuştu.

"ZOR BİR MAÇ"

İlk maçta tribünlerin rakip takım üstüne yaptığı baskıdan etkilendiğini söyleyen Hollandalı savunmacı, "Şimdi Galatasaray maçına odaklanacağız. Kulaklarımız yine test edilecek ama orada olmak güzel. Zor bir maç olacak. Umarım orada iyi bir sonuç alabiliriz." dedi.