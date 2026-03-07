Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Virgil van Dijk'tan Galatasaray sözleri: "Kulaklarımız yine test edilecek"
Giriş Tarihi: 7.03.2026 13:54

Virgil van Dijk'tan Galatasaray sözleri: "Kulaklarımız yine test edilecek"

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da takım kaptanı Virgil van Dijk, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynayacakları maç öncesinde, "Kulaklarımız yine test edilecek ama orada olmak güzel. Zor bir maç olacak." dedi.

Virgil van Dijk’tan Galatasaray sözleri: Kulaklarımız yine test edilecek
  • ABONE OL

Liverpool, FA Cup 5.Tur maçında Wolves'ı deplasmanda 3-1 yendi ve bir üst tura yükseldi.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi olan İngiliz temsilcisinde takım kaptanı Virgil van Dijk maçla ilgili düşüncelerini aktarırken, Salı günü İstanbul'da oynayacakları Galatasaray maçıyla ilgili de konuştu.

"ZOR BİR MAÇ"

İlk maçta tribünlerin rakip takım üstüne yaptığı baskıdan etkilendiğini söyleyen Hollandalı savunmacı, "Şimdi Galatasaray maçına odaklanacağız. Kulaklarımız yine test edilecek ama orada olmak güzel. Zor bir maç olacak. Umarım orada iyi bir sonuç alabiliriz." dedi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Virgil van Dijk'tan Galatasaray sözleri: "Kulaklarımız yine test edilecek"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz