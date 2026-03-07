Yalçın Koşukavak: Sonuna kadar play-off yarışının içinde olamaya çalışacağız!

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Özbelsan Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, açıklamalarda bulundu.

Zor bir maç oynayacaklarını bildiklerini ifade eden Koşukavak, "Sivas'ın 38 puanı bizim de 40 puanımız vardı. Sivas kazansa yukarıya çıkacaktı. Bizim de play-off iddiamız vardı. Kritik bir maç oynadık. Oyuna iyi başladık. Sivas takımının nasıl oynayacağını ve neler yapacağını iyi biliyoruz. Direkten dönen top vardı onu atsaydık daha rahat edebilirdik. Geçiş hücumlarından 2'yi 3'ü bulabilirdik. Buna şükür. 43 puan yaptık. Sonuna kadar play-off yarışının içinde olamaya çalışacağız. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Sivasspor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" dedi.