10 kişi kalmaları bir şey ifade etmiyor

Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu, derbiyi değerlendirirken, hakem faktörünü öne çıkardı: "Bir kırmızı kart pozisyonu var. İnanılmaz! VAR Trabzon'da, Fener'de çağırır, bizde nasıl çağırmadı! Anlam veremiyorum. Adamı ilk yarı atması lazım, atmıyor. Osimhen'in pozisyonu var. Anlamıyorum. Soyunmaodasında İzleyip de geldim.İnanılmaz. O dakikadan sonra10 kişi kalmaları da bir şeyifade etmiyor. Yere yatıyorlar.Kırmızı kartlar, sarıkartla es geçiliyor. Anlam veremiyorum. Cidden anlam veremiyorum. Millete verilmiyor, bize veriliyor. Maçın önüne geçti hakem" ifadelerini kullandı.
DÜNYALARI KAÇIRDILAR
Beşiktaş, özellikle rakibi 10 kişi kaldıktan sonra tek kale oynadı ancak kaleci Uğurcan Çakır'ı geçemedi. 24 şut denemesinde bulunan siyah-beyazlılar, 7'sinde bulurken gol atmayı başaramadı.
KULÜPLER SOSYAL MEDYADA KAPIŞTI
Beşiktaş Kulübü, Sane'nin sarı kart görmesiyle sonuçlanan Asllani'ye yaptığı faul sonrası, kırmızı kart beklentisini "Daha ne olması gerekiyor" paylaşımıyla sosyal medyada dile getirdi. Hemen ardından Galatasaray Kulübü, Barış Alper Yılmaz'a Uduokhai'nin ceza sahası içinde yaptığı hareket için "Penaltı için daha ne olması gerekiyor? Bugünayağa basmak serbest mi?" paylaşımında bulundu.
'HAKEM ADINA UTANDIM'
Maçın ardından Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban'dan sert açıklamalar geldi: "Bir haftadan beri bütün camiada ve futbol kamuoyunda derbiyi yönetecek 3. hakemi bulamadık! İkihakem geldi gitti, üçüncü hakemin ismi çıkmadı.Hakem asla başrol değildir! Sahadakihakem, VAR'daki hakem... Sahadaki hakemi hiç anlamadım! Mağlubiyet bahanesi değil, Türk futbolunun adaleti için konuşuyorum! Sarı kartı olan, pozisyondan sonra topa vuran Osimhen... Osimhen'i iyi izleyin, duymadım demedi, hakem bunu görmemeye çalıştı. Onun adına utandım. Beni Beşiktaş ikinci başkanıolarak VAR'a koysalar ve bu kırmızı kartpozisyonu rakip takımın lehine olsa utanırım,yüzüm kızarır ve taraflı olmama rağmen bukırmızıyı veririm. Görmemeye çalışmak ile gerçekten görmemeyi ayırt edecek zekaya sahibiz. VAR çocuk oyuncağına döndü, kaldırınmadem. Galatasaray'ın 8 kişi bitirmesi gereken maç sonrası bir camianın ikinci başkanını çıkarıyorsunuz ve kükretiyorsunuz. Ayıp ya! Bu kadar insanın duygularıyla oynayamazsınız."