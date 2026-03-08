Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Afrika Cherif’i konuştu!
Fenerbahçe’nin Gineli genç golcüsü için Afrika basınında, “Türk futbolunun zorlu dünyasında kendine bir yer edinecek gibi duruyor” yorumu yapıldı

Sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde renklerine bağladığı genç golcüsü Sidiki Cherif, Afrika basında gündem oldu. Son 3 maçta 2 gol, 1 asistle oynayan 19 yaşındaki santrforun yükselen performansına dikkat çekilirken gelecek için umut verdiği kaydedildi. Guinefoot sitesinde yer alan değerlendirmede, "Cherif, F.Bahçe için belirleyici olmaya başladı. Güçlü bir mesaj veriyor. Bu gidişle kısa süre içinde Gine Milli Takımı'na seçilir. Geleceği parlak görünüyor. Genç yaşına rağmen kararlı ve öz güvenli" ifadeleri kullandı. Match Afrique'daki yazıda ise, "Sidiki, Bayo'nun takımı Gaziantep'i ezici bir üstünlükle yenerek yeteneğini teyit etti. Bu hızlı adaptasyon, sezonun geri kalanı için olumlu bir sinyal. Türk futbolunun zorlu dünyasında kendine bir yer edinecek gibi" yorumu yapıldı.

MİLLİ TAKIM İÇİN KARAR VERMEDİ!
Gine doğumlu olan Sidiki Cherif, Fransa U16 Takımı'nda forma giydi. Henüz A Milli Takım konusunda kararını vermeyen genç oyuncunun, Gine'den kısa sürede teklif alması bekleniyor.

