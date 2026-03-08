Afrika Cherif’i konuştu!

Fenerbahçe’nin Gineli genç golcüsü için Afrika basınında, “Türk futbolunun zorlu dünyasında kendine bir yer edinecek gibi duruyor” yorumu yapıldı
Sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde renklerine bağladığı genç golcüsü Sidiki Cherif, Afrika basında gündem oldu. Son 3 maçta 2 gol, 1 asistle oynayan 19 yaşındaki santrforun yükselen performansına dikkat çekilirken gelecek için umut verdiği kaydedildi. Guinefoot sitesinde yer alan değerlendirmede, "Cherif, F.Bahçe için belirleyiciolmaya başladı. Güçlü birmesaj veriyor. Bu gidişle kısa süreiçinde Gine Milli Takımı'na seçilir.Geleceği parlak görünüyor. Genç yaşınarağmen kararlı ve öz güvenli" ifadeleri kullandı. Match Afrique'daki yazıda ise, "Sidiki, Bayo'nun takımıGaziantep'i ezici bir üstünlükle yenerekyeteneğini teyit etti. Bu hızlı adaptasyon,sezonun geri kalanı için olumlubir sinyal. Türk futbolunun zorludünyasında kendine bir yer edinecekgibi" yorumu yapıldı.
MİLLİ TAKIM İÇİN KARAR VERMEDİ!
Gine doğumlu olan Sidiki Cherif, Fransa U16 Takımı'nda forma giydi. Henüz A Milli Takım konusunda kararını vermeyen genç oyuncunun, Gine'den kısa sürede teklif alması bekleniyor.