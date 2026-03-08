Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Asensio alarmı!
Giriş Tarihi: 8.03.2026

Fenerbahçe’de ağrıları süren Matador için seferberlik ilan edildi. MR’ı temiz çıkan İspanyol yıldızın Samsunspor karşısında oynama ihtimali çok yüksek. Ancak risk almaktan çekinen teknik direktör Tedesco, kararını maç saatinde verecek

Samet YÜKSEL
Fenerbahçe'de adalesindeki yorgunluk nedeniyle Ziraat Tükiye Kupası'nda Gaziantep FK maçında oynamayan Marco Asensio, önceki gün idmana katılmış ancak ağrı hissedince çalışmayı tedbir amaçlı yarıda bırakmıştı. Samsunspor karşılaşmasında forma giymek isteyen İspanyol yıldızın durumu teknik heyet tarafından yakından takip ediliyor. Dün çekilen MR'ında soruna rastlanmayan başarılı oyuncu, antrenmanın tamamında da yer aldı.
Ancak teknik direktör Domenico Tedesco ve ekibi, futbolcunun durumunda alınacak riskin büyüklüğünü düşünüyor. Tecrübeli oyuncuyu uzun vadede kaybetmek istemeyen sarı-lacivertli ekip, kadroda olup olmayacağına maç saatinde karar verecek. Ağrı hissetmemesi ve yapılacak son kontrollerden olumlu rapor çıkması halinde Matador'un karşılaşmaya ilk 11'de başlaması bekleniyor.

TEDESCO'NUN B PLANI FRED
Bu arada İtalyan teknik adam, Asensio'yu Samsunspor karşısında sahaya sürmek istese de alternatif planını da hazırladı. Tedesco, 30 yaşındaki yıldızın forma giyememesi durumunda forvet arkasında son dönemde formunu yükselten Fred'e görev vermeyi düşünüyor. Sambacı'nın hücum organizasyonlarındaki etkinliği ve teknik kapasitesinin bu rol için yeterli seviyede olduğunu düşünen tecrübeli çalıştırıcı, antrenmanlarda bu ihtimal üzerinde de duruyor.

KANARYA'NIN EN BÜYÜK KOZU!
Fenerbahçe formasıyla 33 maçta 13 gol, 10 asistlik performansıyla takımın en önemli hücum silahlarından biri olan Asensio, Samsun maçında kadroda olmayı istiyor.

5 TARAFTARA YASAK!
Fenerbahçe Kulübü, Kadıköy'de 1-1 berabere biten Kasımpaşa karşılaşmasında soyunma odasına doğru giden sarı-lacivertli futbolculara, Fenerium Alt D Blok merdivenlerinden hareket eden 5 taraftara stada giriş yasağı getirdi. Yapılan açıklamada, bu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtilirken, sezonun kalan bölümü için kombinelerinin iptal edildiği ve bilet satışının da engellendiği bildirildi.

