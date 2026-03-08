Asensio alarmı!

Fenerbahçe’de ağrıları süren Matador için seferberlik ilan edildi. MR’ı temiz çıkan İspanyol yıldızın Samsunspor karşısında oynama ihtimali çok yüksek. Ancak risk almaktan çekinen teknik direktör Tedesco, kararını maç saatinde verecek
Fenerbahçe'de adalesindeki yorgunluk nedeniyle Ziraat Tükiye Kupası'nda Gaziantep FK maçında oynamayan Marco Asensio, önceki gün idmana katılmış ancak ağrı hissedince çalışmayı tedbir amaçlı yarıda bırakmıştı. Samsunspor karşılaşmasındaforma giymek isteyenİspanyol yıldızındurumu teknikheyet tarafındanyakından takipediliyor. Dün çekilen MR'ında soruna rastlanmayan başarılı oyuncu, antrenmanın tamamında da yer aldı. Ancak teknik direktör DomenicoTedesco ve ekibi, futbolcunundurumunda alınacakriskin büyüklüğünü düşünüyor. Tecrübeli oyuncuyu uzun vadede kaybetmek istemeyen sarı-lacivertli ekip, kadroda olup olmayacağına maç saatinde karar verecek. Ağrı hissetmemesi ve yapılacakson kontrollerden olumlurapor çıkması halinde Matador'unkarşılaşmaya ilk 11'de başlaması bekleniyor.
TEDESCO'NUN B PLANI FRED
Bu arada İtalyan teknik adam, Asensio'yu Samsunspor karşısında sahaya sürmek istese de alternatif planını da hazırladı. Tedesco,30 yaşındaki yıldızın formagiyememesi durumundaforvet arkasında son dönemdeformunu yükselten Fred'egörev vermeyi düşünüyor. Sambacı'nın hücum organizasyonlarındaki etkinliği ve teknik kapasitesinin bu rol için yeterli seviyede olduğunu düşünen tecrübeli çalıştırıcı, antrenmanlarda bu ihtimal üzerinde de duruyor.
KANARYA'NIN EN BÜYÜK KOZU!
Fenerbahçe formasıyla 33 maçta 13 gol, 10 asistlik performansıyla takımın en önemli hücum silahlarından biri olan Asensio, Samsun maçında kadroda olmayı istiyor.
5 TARAFTARA YASAK!
Fenerbahçe Kulübü, Kadıköy'de 1-1 berabere biten Kasımpaşa karşılaşmasında soyunma odasına doğru giden sarı-lacivertli futbolculara, Fenerium Alt D Blok merdivenlerinden hareket eden 5 taraftara stada giriş yasağı getirdi. Yapılan açıklamada,bu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldığıbelirtilirken, sezonun kalanbölümü için kombinelerinin iptaledildiği ve bilet satışının daengellendiği bildirildi.