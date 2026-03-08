Aslan fiyaka bozdu

Galatasaray, Dolmabahçe'deki Beşiktaş derbisini kazanıp şampiyonluk yolunda çok önemli bir engeli aştı. Tüpraş Stadı'nda 39'da Victor Osimhen'in golüyle öne geçen sarı-kırmızılılar, Sane'nin 62'de atılmasıyla son yarım saati 10 kişi oynadı. İkinci yarıda üst üste ataklarla fırsat kollayan siyah-beyazlılar, hedefine ulaşamadı. Kartal'ın 17 maçlık yenilmezlik serisine son veren Cimbom, Liverpool sınavı öncesi moral buldu
AYAKLARIMIZ YERE BASMALI
Golüyle Dolmabahçe'yi susturan Osimhen, bu sezon derbilerdeki ilk golünü atarken Beşiktaş'ı da 4. sınavında 2'nci kez avladı. Nijeryalı yıldız, 2025- 26'da 11 defa ağları sarstı. Ligde son 8 karşılaşmada da skora katkı yapmayı başaran (8G-4A) deneyimli forvet, kariyerinde daha önce 8 maçlık tek serisini Napoli'de yakalamıştı. Başarılı oyuncu, maç sonrası, "Bu kulübü çok seviyorum. Takımımlagurur duyuyorum. Ayaklarımız yere basmalı.Liverpool çok büyük bir takım.Evde dikkatli olursak, iyi işyapabiliriz" dedi.
TÜPRAŞ'TA 2. GALİBİYET Galatasaray, Tüpraş Stadı'nda Beşiktaş'a karşı 10. maçında ikinci galibiyetini aldı. İlk 7 maçta siyah-beyazlı takımı yenemeyen Aslan, bu şanssızlığını 2023-24 sezonunda kırdı ve 1-0'lık skorla sahadan mutlu ayrıldı. Cimbom, iki sezonun ardından yeniden Dolmabahçe'de zafere uçmayı bildi.
28
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 12 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar, dış sahada 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 28 topladı.