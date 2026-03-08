Başakşehir tam yol

Süper Lig’in lideri, İstanbul derbisinde Kasımpaşa engelini de geçip zirvedeki farkı korudu. Goller, Edin Visca ve Eila’dan geldi
Şampiyonluğun en büyük adaylarından Başakşehir, İstanbul derbisinde Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederek zirvedeki farkı korudu. 42. dakikadasağ kanattan gelişen ataktaRobinho ile yaptığı duvarpası sonrasında topu önünealan Edin Visca, dar açıdanşutunda takımını 1-0 öne geçirdi. İkinci yarıda top bir o kalede bir bu kaledeydi. Kasımpaşa'nın ataklarını savuşturan Abdullah Avcı'nın öğrencileri sonradan oyuna giren Elia'nın 85. dakikadaki şık golüyle fişi çekti. Mustafa Denizi, ligdeki son 5.maçında 4. yenilgisini aldı.
Ligin 19. haftası sonunda hanesine 41 puan yazdırmayı başaran Başakşehir, geçen sezon aynı dönemde 42 puan toplamıştı.
AVCI: ÇOK DEĞERLİ
Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Ligin ikinci yarısında ikinci hafta. İki tane iyi rakip, Trabzonspor ve Kasımpaşa ile oynadık. Bu maçlardan 6 puan ile çıkmak son derece değerli. Kasımpaşa çok yetenekli oyunculara sahip. Hücum oynarken, savunma güvenliğini nasıl alacağımızı çalışmamız gerekiyordu. Çalıştıklarımızı sahaya yansıtmayı başardık" değerlendirmesini yaptı. Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli ise, "Özellikle ilk yarıda çizgimizin çok altında kaldık. Tahminlerin gerisinde pas ve pozisyon hatası yaptık ve geri dönemedik" dedi.