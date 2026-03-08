Benfica ile Porto puanları paylaştı!

Benfica, Portekiz Ligi'nin 25. haftasında Porto'yu konuk etti. Benfica ile Porto arasındaki mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.
Benfica'nın gollerini 69'uncu dakikada Schjelderup ve 88'inci dakikada Barreiro kaydetti. Porto'da fileleri 10'uncu dakikada Froholdt ile 40'ıncı dakikada Pietuszewski havalandırdı.
Benfica'da Nicolas Otamendi, 90'ıncı dakikada kırmızı kart gördü. Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho da 88'inci dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.
Bu sonucun ardından Porto 66, Benfica ise 59 puana yükseldi.