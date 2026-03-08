Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Biz de hakemden şikâyetçiyiz!
Giriş Tarihi: 8.03.2026

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş gibi dert yandı: “Dört hakem de kötü günündeydi. Bu yönetimi düzeltmek için artık bir şeyler yapılmalı. MHK Başkanı hiç gündeme gelmiyor. Galibiyete sevinmedim, durup dururken cezalı duruma düşürdüler. Keyfi kararlar verildi”

MEHMET ÖZCAN
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, öğrencilerini tebrik ederken hakem yönetimine ateş püskürdü. Penaltılarının verilmediğini vurgulayan deneyimli hoca, "Verilse maçı kırabilirdik. 10 kişiyle iyi mücadele ettik. İlk yarıda da 10 kişi kalsak kazanmak için mücadele ederdik. İki takım da mutsuz oldu. Dört hakem de kötü günündeydi. Hem G.Saray hem Beşiktaş hakemlerden mutsuz. Bizim de kötü olduğumuz yerler var, yanlışlar var. Hakemlerin kötü yönetimini düzeltmek için bir şeyler yapılmalı. Bu TFF'nin elinde. MHK başkanı da hiç gündeme gelmiyor. MHK Başkanı da çıkıp performansların nasıl artacağını göstermeli" dedi.

UĞURCAN ÇOK İYİ OYNADI
Buruk şöyle devam etti: "Beşiktaş'ı yenmekten çok, şampiyonluk yolunda aldığımız yola sevindik. Üç gün sonra bir Avrupa maçı oynayacağız. Bir süre sonra lig maçında eksik olacağız. Ben de olmayacağım ligde. Galibiyete sevinmedim, durup dururken bana sarı kart gösterip cezalı duruma düşürdüler. Keyfi kararlar verildi. Biz de kötü futbol oynattığımızda eleştiriliyoruz."
Kalecisine de parantez açan G.Saray Teknik Direktörü, "Uğurcan çok iyi oynadı. Yükselen, formda ve iyi bir takımı yendik. Kazanmak önemli ve değerliydi. Mental olarak da bizi güçlendiren bir galibiyet oldu" diye konuştu.

'KARAKTER KOYDUK'
Kazandıkları için mutlu olduğunu ifade eden Galatasaraylı Torreira, şöyle konuştu: "Maçın her anında karakter gösterdik. 1 kişi eksildikten sonra zorlandık ama başardık. Daha fazla koştuk, top geçirmedik. Ruhumuzu ortaya koyduk. Şampiyonluk bu tarz maçlar sonrasında geliyor zaten."

ARNE SLOT: ASLANTEPE GİBİSİNİ GÖRMEDİM!
G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Liverpool'un teknik direktörü Arne Slot çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Hollandalı teknik adam, "Galatasaray deplasmanındaki atmosfer, şimdiye kadar oynadığım diğer deplasmanlara benzemiyor. Oynamak için zorlu bir ortam.. Müthiş bir seyirci var" diye konuştu.

