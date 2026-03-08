Biz de hakemden şikâyetçiyiz!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş gibi dert yandı: “Dört hakem de kötü günündeydi. Bu yönetimi düzeltmek için artık bir şeyler yapılmalı. MHK Başkanı hiç gündeme gelmiyor. Galibiyete sevinmedim, durup dururken cezalı duruma düşürdüler. Keyfi kararlar verildi”
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, öğrencilerini tebrik ederken hakem yönetimine ateş püskürdü. Penaltılarının verilmediğini vurgulayan deneyimli hoca, "Verilse maçı kırabilirdik.10 kişiyle iyi mücadeleettik. İlk yarıda da 10 kişikalsak kazanmak için mücadeleederdik. İki takım da mutsuz oldu. Dört hakem de kötü günündeydi. HemG.Saray hem Beşiktaşhakemlerden mutsuz.Bizim de kötü olduğumuzyerler var, yanlışlarvar. Hakemlerin kötü yönetimini düzeltmek için bir şeyler yapılmalı. Bu TFF'nin elinde. MHK başkanı da hiç gündeme gelmiyor. MHK Başkanı da çıkıp performansların nasıl artacağını göstermeli" dedi.
UĞURCAN ÇOK İYİ OYNADI
Buruk şöyle devam etti: "Beşiktaş'ı yenmekten çok, şampiyonluk yolunda aldığımız yola sevindik. Üç gün sonra bir Avrupa maçı oynayacağız. Bir süre sonra lig maçında eksik olacağız. Ben de olmayacağım ligde. Galibiyetesevinmedim, durup dururkenbana sarı kart gösteripcezalı duruma düşürdüler. Keyfikararlar verildi. Biz de kötü futbol oynattığımızda eleştiriliyoruz."
Kalecisine de parantez açan G.Saray Teknik Direktörü, "Uğurcan çok iyi oynadı. Yükselen, formda ve iyi bir takımı yendik. Kazanmak önemli ve değerliydi. Mental olarak da bizi güçlendiren bir galibiyet oldu" diye konuştu.
'KARAKTER KOYDUK'
Kazandıkları için mutlu olduğunu ifade eden Galatasaraylı Torreira, şöyle konuştu: "Maçın her anında karakter gösterdik. 1 kişi eksildikten sonra zorlandık ama başardık. Daha fazla koştuk, top geçirmedik. Ruhumuzu ortaya koyduk. Şampiyonluk bu tarz maçlar sonrasında geliyor zaten."
ARNE SLOT: ASLANTEPE GİBİSİNİ GÖRMEDİM!
G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Liverpool'un teknik direktörü Arne Slot çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Hollandalı teknik adam, "Galatasaray deplasmanındakiatmosfer, şimdiyekadar oynadığım diğerdeplasmanlara benzemiyor.Oynamak için zorlubir ortam.. Müthiş bir seyircivar" diye konuştu.