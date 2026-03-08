CANLI | Süper Lig’de Fenerbahçe – Samsunspor maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN!

MUHTEMEL İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Yiğit Efe Demir, Oosterwolde, Levent Mercan, Kante, Guendouzi, İsmail Yüksek, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Cherif.

Samsunspor: Okan Kocuk, Mendes, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel, Makoumbou, Ntcham, Holse, Elayis Tavşan, Ndiaye.

F.BAHÇE 54 PUANDA

Fenerbahçe, Süper Lig'de geride kalan 24 haftada 54 puan toplama başarısı gösterdi.

Samsunspor ise Süper Lig'de şu ana kadar 32 puan topladı.

F.BAHÇE NAMAĞLUP

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de oynadığı hiçbir maçta sahadan mağlup ayrılmadı.