CANLI | Süper Lig’de Fenerbahçe – Samsunspor maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka Chobani Stadyumu'nda oynanacak.
Müsabakada Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ile Bilal Gölen üstlenecek.
Fenerbahçe – Samsunspor karşılaşması saat 20.00'de başlayacak.
Müsabakanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Yiğit Efe Demir, Oosterwolde, Levent Mercan, Kante, Guendouzi, İsmail Yüksek, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Cherif.
Samsunspor: Okan Kocuk, Mendes, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel, Makoumbou, Ntcham, Holse, Elayis Tavşan, Ndiaye.
F.BAHÇE 54 PUANDA
Fenerbahçe, Süper Lig'de geride kalan 24 haftada 54 puan toplama başarısı gösterdi.
Samsunspor ise Süper Lig'de şu ana kadar 32 puan topladı.
F.BAHÇE NAMAĞLUP
Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de oynadığı hiçbir maçta sahadan mağlup ayrılmadı.