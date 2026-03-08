Dadaş’tan zafer Hatay’dan veda

Erzurumspor sahasında tarihi bir zafer elde etti. Manisa FK'yı 8-1 deviren Dadaşlar, yenilmezlik serisini 13 maça (12G-1B) çıkardı. Devreyi Eren'in hattricki,Rodriguez ve Sefa'nın golleriylebitiren mavi-beyazlılar, ikinci yarıdada Sylla, Fernando, Adem ile farka uçtu. Manisa'nın golünü Lindseth attı. Puanını 63 yapan Erzurumspor, adım adım Süper Lig'e koşuyor. Bu arada Çorum'a 3-1 yenilen Hatayspor, ligin bitimine 7 hafta düşmesi kesinleşti. Diğer sonuçlar: Sivas-Keçiörengücü: 0-1, Bandırma-İstanbul:1-0, Amed-Serik Spor: 1-0.