Dolmabahçe panteri!

Muslera sonrası G.Saray'da eldivenleri giyen Uğurcan Çakır, selefini yine aratmadı. Dolmabahçe'de kurtarışlarıyla gecenin yıldızı olan milli file bekçisi, 3 puanın mimarlarındandı. Kritik anlarda sahneye çıkıp toplamda 7 kurtarışa imza atan tecrübeli kaleci, özellikle ikinci yarıda fırsatlar yakalayan Beşiktaşlı oyunculara geçit vermedi. Sosyal medyada taraftarlar övgü yağdırdıkları Uğurcan için, "Aldığı her kuruşuhak ediyor. Sen Muslera'yıbile geçeceksin" yorumları yaptılar. Uğurcan mücadele sonrası, "Tribünlerden tepki oluyor ama ben kimseye saygısızlık yapmam. Benim karakterimde böyle bir şey yok. Çok çalışıyorum. Ekstra çalışıyorum. Milli ara geliyor.Burada bir maçımız var. O maçta daülkemi temsil etmek istiyorum. İnşallah bu stadyumda kazanıp Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz" dedi.
MAÇ SONU ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ
Uğurcan, Süper Lig'de Beşiktaş'a rakip olduğu 16 maçın 13'ünü kaybetmedi. Galatasaray eldivenleriyle ilk kez Tüpraş Stadyumu'na çıkan Uğurcan, yoğun protestolardan olumsuz etkilenmedi ve maç sonunda deplasman tribününde takımı yalnız bırakmayan taraftarlarına üçlüyü çektirdi.