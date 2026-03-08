Emre Belözoğlu: En az 13-14 puan toplamamız lazım!

Kasımpaşa, Süper Lig'in 25. haftasında Konyaspor deplasmanına konuk oldu. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Konyaspor maçından sonra açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmayı değerlendiren Emre Belözoğlu, "Maçın çok gitgelleri oldu. Oyunun bize dönmesi gereken anlarda tercihlerimiz, zemin... Rakip kendine yanaştırmadı. İstanbul'da evimizde Eyüpspor ile oynayacağımız maç olmazsa olmaz. Motive olmaya çalışacağız" dedi.
Ligdeki durumlarına dair Emre Belözoğlu, "Haftalar azaldıkça oyuncular da geriliyor. Oyuncuların çoğu böyle bir süreçten geçmediler. Bizim ne yazık ki böyle bir tecrübemiz oldu. Oyuncular çok gerildi. Onları bu hafta motive ettik. Bu 1 puanı önemli hale getirecek olan Eyüpspor galibiyeti olacak. 9 hafta 27 puan kaldı. En az 13-14 puan toplamamız lazım. İçerideki maçları kazanmamız gerekiyor. İnşallah başaracağız" sözlerini dile getirdi.