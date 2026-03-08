Emre Belözoğlu: En az 13-14 puan toplamamız lazım!

Ligdeki durumlarına dair Emre Belözoğlu, "Haftalar azaldıkça oyuncular da geriliyor. Oyuncuların çoğu böyle bir süreçten geçmediler. Bizim ne yazık ki böyle bir tecrübemiz oldu. Oyuncular çok gerildi. Onları bu hafta motive ettik. Bu 1 puanı önemli hale getirecek olan Eyüpspor galibiyeti olacak. 9 hafta 27 puan kaldı. En az 13-14 puan toplamamız lazım. İçerideki maçları kazanmamız gerekiyor. İnşallah başaracağız" sözlerini dile getirdi.

