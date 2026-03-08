Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Esenler Erokspor’u Bodrum’da Kayode sırtladı!
Giriş Tarihi: 8.03.2026 22:35

Esenler Erokspor, Trendyol 1. Lig’in 29. haftasında Bodrum FK deplasmanında 4-3 kazandı.

Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Esenler Erokspor ile karşı karşıya geldi. Esenler Erokspor, Bodrum FK deplasmanından 4-3 galip ayrıldı.

Esenler Erokspor'un gollerini 10, 45+3 ve 65'inci dakikalarda Kayode ile 90+4'te Catakovic kaydetti. Bodrum FK'da fileleri 15'inci dakikada Ali Habeşoğlu, 29'uncu dakikada Hotic ve 90+8'inci dakikada Seferi havalandırdı.

Bodrum FK'da Hotic, 53'üncü dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu sonucun ardından Esenler Erokspor puanını 62'ye yükseltti. Bodrum FK ise 48 puanda kaldı.

* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz