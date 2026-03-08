Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Eyüpspor'da Kocaelispor maçı öncesi son durum!
Giriş Tarihi: 8.03.2026 09:50

Eyüpspor'da Kocaelispor maçı öncesi son durum!

ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın Kocaelispor'la sahasında karşılaşacak.

AA
Eyüpspor’da Kocaelispor maçı öncesi son durum!
  • ABONE OL

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Gürcan Hasova yönetecek.

Ligde çıktığı 24 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşayan Eyüpspor, 22 puanla 15. sırada bulunuyor. Bu maçlarda 19 kez gol sevinci yaşayan eflatun-sarılı takım, kalesinde ise 35 gol gördü.

Eyüpspor'da Umut Bozok ve Emre Akbaba, sarı kart sınırındaki isimler. Bu oyuncular, yarın kart görmesi durumunda bir sonraki hafta oynanacak Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Kocaeli'de oynanan maçı, Kocaelispor 1-0 kazanmıştı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Eyüpspor'da Kocaelispor maçı öncesi son durum!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz