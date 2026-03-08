Fenerbahçe maçında AVAR değişikliği! MHK açıkladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Kritik müsabaka öncesi MHK'dan şaşırtan bir karar geldi.
Merkez Hakem Kurulu, AVAR olarak görev yapacak Mustafa Savranlar'ın yerine Çağdaş Altay'ın atandığını açıkladı.
Kararının sebebinin Mustafa Savranlar'ın sağlık problemlerinden kaynaklandığı belirtildi.
MHK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Fenerbahçe - Samsunspor müsabakasında AVAR (Asistan Video Yardımcı Hakem) değişikliğine gidilmiştir. Mustafa Savranlar'ın yaşadığı sağlık problemi nedeniyle yerine AVAR olarak Çağdaş Altay atanmıştır."
Mustafa Savranlar, Beşiktaş ile Galatasaray arasında dün oynanan derbide yardımcı hakem olarak görev yapmıştı.