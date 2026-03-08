Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe maçında AVAR değişikliği! MHK açıkladı
Giriş Tarihi: 8.03.2026 18:18 Son Güncelleme: 8.03.2026 18:20

Fenerbahçe maçında AVAR değişikliği! MHK açıkladı

Merkez Hakem Kurulu, Fenerbahçe – Samsunspor maçının başlamasına kısa bir süre kala AVAR değişikliğine gitti.

Fenerbahçe maçında AVAR değişikliği! MHK açıkladı
  • ABONE OL

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Kritik müsabaka öncesi MHK'dan şaşırtan bir karar geldi.

Merkez Hakem Kurulu, AVAR olarak görev yapacak Mustafa Savranlar'ın yerine Çağdaş Altay'ın atandığını açıkladı.

Kararının sebebinin Mustafa Savranlar'ın sağlık problemlerinden kaynaklandığı belirtildi.

MHK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Fenerbahçe - Samsunspor müsabakasında AVAR (Asistan Video Yardımcı Hakem) değişikliğine gidilmiştir. Mustafa Savranlar'ın yaşadığı sağlık problemi nedeniyle yerine AVAR olarak Çağdaş Altay atanmıştır."

Mustafa Savranlar, Beşiktaş ile Galatasaray arasında dün oynanan derbide yardımcı hakem olarak görev yapmıştı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe maçında AVAR değişikliği! MHK açıkladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz