Fenerbahçe’de Marco Asensio’dan şampiyonluk yarışı sözleri!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor karşısında 3-2'lik skorla kazandı. Fenerbahçe'nin İspanyol on numarası Marco Asensio, müsabaka sonrası açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Marco Asensio, "Taraftar her zaman çok büyük faktör oldu. Bugün de öyle. Maç bir rakibimize gitti bir bize geldi. Günün sonunda 3 puan aldık. Benim için kolay bir hafta olmadı. Fiziksel olarak en iyi halimde olmak istiyorum ama bu maçta iyi hissettim ve galibiyete yardımcı oldum. Mutluyum" dedi.

Bireysel performansına dair soruya Marco Asensio, "Oynayacağımız her maç önemli olacak. Elimizden geleni hep yapmalıyız. Takımda bu karakter var. Her maç savaşıyoruz. Bizim hedefimiz maç maç bakmak. Düzeltmemiz gerekenleri düzelterek şampiyonluk yarışında sonuna kadar var olacağız" cevabını verdi.