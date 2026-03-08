Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'de Sidiki Cherif'ten üst üste 3. gol!
Giriş Tarihi: 8.03.2026 22:49

Samsunspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de Sidiki Cherif, forma giydiği son 3 maçta rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

İHA
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor ile karşılaşırken, sarı-lacivertlilerin forveti Sidiki Cherif de 1 gole imza attı. Ara transfer döneminde kadroya dahil olan Cherif, geçtiğimiz hafta Antalyaspor deplasmanında attığı golle ligde ilk kez gol sevinci yaşarken, 4 Mart Çarşamba günü oynanan Gaziantep FK kupa maçında da 1 kez fileleri sarstı.

19 yaşındaki forvet 11'de başladığı Samsunspor mücadelesinde 90+5. dakikada golünü atarak takımına galibiyeti getirdi ve ligde 2. golüne ulaştı.

