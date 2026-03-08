Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'den geriye düştüğü maçlarda 18 puan toplama başarısı!
Giriş Tarihi: 8.03.2026 22:48

Samsunspor'u geriye düştüğü maçta son dakikalarda bulduğu art arda gollerle mağlup eden Fenerbahçe, bu sezon geriye düştüğü maçlarda 18 puan topladı.

İHA
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, evinde karşılaştığı Samsunspor'u 3-2 yendi. Karadeniz ekibi, 11. dakikada 1-0 öne geçerken, 4 dakika sonra gelen beraberlik golünün ardından 23. dakikada 2. kez öne geçti. Fenerbahçe, ilk yarıyı 2-1 geride kapatırken 89'da yeniden eşitliği sağladı. Sarı-lacivertliler 90+5. dakikada galibiyet golünü buldu.

Bu sezon Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Alanyaspor ve Trabzonspor deplasmanlarında geriye düşmesine rağmen sahadan galibiyetle ayrılan Tedesco'nun öğrencileri, Kadıköy'de oynadığı Alanyaspor, Galatasaray ile deplasmandaki Antalyaspor maçlarında da geriden gelerek 1 puan aldı. Fenerbahçe, kırmızı-beyazlı ekibe karşı da galibiyet elde ederek söz konusu süreçte toplam 18 puanı hanesine yazdırdı.

* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz