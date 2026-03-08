Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'den Süper Lig'de 2 hafta sonra galibiyet!
Giriş Tarihi: 8.03.2026 22:46

Samsunspor karşısında 3-2 galip gelen Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki 2 haftalık 3 puan hasreti sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, sahasında Samsunspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler 2 kez geriye düştüğü mücadeleyi 3-2'lik skorla kazandı. Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri Matteo Guendouzi, Dorgeles Nene ve Sidiki Cherif kaydetti. Tedesco'nun öğrencileri, ligde 23. haftada Kasımpaşa ile, 24. haftada da Antalyaspor ile berabere kalmıştı. Fenerbahçe, Karadeniz ekibine karşı aldığı bu galibiyetle ligde puanını 57'ye yükseltti.

Fenerbahçe, gelecek hafta Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacak.

