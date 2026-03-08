Fenerbahçe’nin Samsunspor maçındaki gollerinde ofsayt var mı? Fırat Aydınus açıkladı

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor ile kozlarını paylaştı. Kadıköy'de oynanan zorlu maçta Oğuzhan Çakır düdük çaldı.

Fenerbahçe, Samsunspor karşısında geriye düştüğü maçta 89 ve 90+5'te üst üste bulduğu gollerle 3-2 galip tamamladı.

Fenerbahçe ile Samsunspor arasındaki maçı Fırat Aydınus, Serkan Balcı ve Serkan Korkmaz, yalnızca Libero TV YouTube kanalında değerlendirdi.

Karşılaşmanın tartışmalı pozisyonlarını Fırat Aydınus tüm ayrıntılarıyla birlikte Libero TV ekranlarında yorumladı.

"ATAMASA, BÜTÜN HAYALLER GİTTİ"

Serkan Balcı, Fenerbahçe'nin galibiyetiyle ilgili şu sözleri dile getirdi: "Nasıl olacak? Biz hep son dakikaya kadar kalp krizi mi geçireceğiz? Sidiki Chérif atamasa golü, bütün hayaller gitti."

Fırat Aydınus maçın hakemi Oğuzhan Çakır ile ilgili, "Al ilk maçından bugüne kadar izle, Oğuzhan Çakır bir arpa boyu yol almamıştır" dedi.

Jayden Oosterwolde'nin Mouandilmadji ile girdiği ikili mücadele için Fırat Aydınus, "Osterwolde, oyun icabı alıyor, çekiyor; pozisyon sarı kart" yorumunda bulundu.

Samsunspor'da Tomasson'un sarı kart görmesi gerektiğini belirten Fırat Aydınus, "Tomasson aynı hareketi Musaba'ya üç kez yapıyor. Hadi bir tanesine sarı vermedin; bir oyuncu aynı oyuncuya üç kez aynısını yapıyor" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'nin 2 ve 3'üncü golleri ile ilgili ofsayt tartışmalarına dair Fırat Aydınus, "Fenerbahçe'nin 2. ve 3. golünde ofsayt yok" ifadelerini kullandı.