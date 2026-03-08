Galatasaray-Liverpool maçının hakemi açıklandı!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında 10 Mart Salı günü İngiliz ekibi Liverpool'u konuk edecek. Söz konusu karşılaşmayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını Angel Nevado ile Guadalupe Porras Ayuso yapacak. Maçın dördüncü hakemi Juan Martinez Munuera olacak.
Galatasaray - Liverpool maçında VAR'da Guillermo Cuadra Fernandez, AVAR'da da Valentin Gomez de görev alacak.
Manzano'nun yönettiği maçların sonuçları;
2025: Ajax 2-1 Galatasaray – Avrupa Ligi
2022: Fenerbahçe 4-1 Austria Wien – Avrupa Ligi eleme
2021: Randers 1-1 Galatasaray - Avrupa Ligi eleme
2020: Leipzig 2-0 Başakşehir – Şampiyonlar Ligi
2019: Galatasaray 1-2 Benfica – Avrupa Ligi son 32
2018: İsveç 2-3 Türkiye – UEFA Uluslar Ligi
2017: Türkiye 2-0 Finlandiya – Dünya Kupası Elemeleri
2016: Fenerbahçe 2-1 Monaco – Şampiyonlar Ligi elemeleri