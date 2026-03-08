Galatasaray-Liverpool maçının hakemi açıklandı!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında 10 Mart Salı günü İngiliz ekibi Liverpool'u konuk edecek. Söz konusu karşılaşmayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını Angel Nevado ile Guadalupe Porras Ayuso yapacak. Maçın dördüncü hakemi Juan Martinez Munuera olacak.



Galatasaray - Liverpool maçında VAR'da Guillermo Cuadra Fernandez, AVAR'da da Valentin Gomez de görev alacak.

Manzano'nun yönettiği maçların sonuçları;

2025: Ajax 2-1 Galatasaray – Avrupa Ligi

2022: Fenerbahçe 4-1 Austria Wien – Avrupa Ligi eleme

2021: Randers 1-1 Galatasaray - Avrupa Ligi eleme

2020: Leipzig 2-0 Başakşehir – Şampiyonlar Ligi

2019: Galatasaray 1-2 Benfica – Avrupa Ligi son 32

2018: İsveç 2-3 Türkiye – UEFA Uluslar Ligi

2017: Türkiye 2-0 Finlandiya – Dünya Kupası Elemeleri

2016: Fenerbahçe 2-1 Monaco – Şampiyonlar Ligi elemeleri