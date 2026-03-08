Gaziantep’te kazanan çıkmadı

Süper Lig'in 6. haftasındaki Gazişehir Gaziantep-Göztepe karşılaşması 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar
18. dakikada konuk ekipte Mossoro'nun savunmanın arkasına sarkan Jerome'a pasında, kalesinden zamanında çıkan Günay tehlikeyi uzaklaştırdı.
35. dakikada soldan çizgiye inen Twumasi'nin ortasında, uygun durumdaki Djilobodji'nin vuruşu sonrası meşin yuvarlak takım arkadaşı Güray Vural'a çarptı ve ev sahibi ekip önemli bir fırsatı kaçırdı.
38. dakikada Gazişehir Gaziantep'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkten seken topu Djilobodji ağlara gönderdi fakat hakem pozisyon öncesinde faul tespit etti ve ağlara giden top gol geçerliliği kazanmadı.
İlk yarı 0-0 beraberlikle tamamlandı.
İkinci yarı
58. dakikada Gazişehir Gaziantep öne geçti. Güray Vural'ın sağdan ortasında kimsenin dokunamadığı top, arka direkte ağlarla buluştu: 1-0.
67. dakikada sol taraftan ceza sahasına yaklaşan Morais'in sert şutunda, top direğin dibinden auta gitti.
82. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Berkan Emir'in ceza sahasına ortasında, kaleci Günay'ı da aşan top direkt filelere gitti: 1-1.
90+2. dakikada sol kanattan Morais'in yaptığı ortada, kale sahasındaki Djilobodji uygun durumda topu üstten dışarı attı.
Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Stat: Kalyon
Hakemler: Ali Şansalan, Erdinç Sezertam, İsmail Şencan
Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Djilobodji, Tosca, Güray Vural, Morais, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Tetteh (Dk. 10 Chibsah), Diarra (Dk. 61 Pawlowski), Twumasi, Muhammet Demir (Dk. 80 Furkan Soyalp)
Göztepe: Beto, Titi, Alpaslan Öztürk, Andre Castro, Mossoro, Serdar Gürler, Gassama, Jerome, Berkan Emir (Dk. 85 Reis), Soner Aydoğdu (Dk. 67 Halil Akbunar), Napoleoni (Dk. 52 Mehmet Göktuğ Bakırbaş)
Goller: Dk. 58 Güray Vural (Gazişehir Gaziantep), Dk. 82 Berkan Emir (Göztepe)
Kırmızı kart: Dk. 50 Beto (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 31 Diarra, Dk. 32 Marius Sumudica (Teknik direktör), Dk. 66 Morais (Gazişehir Gaziantep), Dk. 63 Serdar Gürler, Dk. 89 Mossoro, Dk. 90+4 Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Gassama (Maç bittikten sonra) (Göztepe)