Jayden Oosterwolde: 3 yılı 10 yıl gibi hissediyorum!

Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor karşısında 3-2 galip gelen Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli takımda 100'üncü maçına çıkmasına dair Jayden Oosterwolde, "100 maç oynadım Fenerbahçe ile, çok mutluyum. 3 yıl oldu ama 10 yıl gibi hissediyorum" dedi.

Karşılaşmayı değerlendiren Jayden Oosterwolde, "Maça iyi başlayamadık, hocamızın istediklerini yapamadık. Kendimiz zorlaştırdık işimizi ama kazandık" şeklinde konuştu.

Neden 10 yıl hissettiğiyle ilgili soruya Jayden Oosterwolde, "Bizler şampiyon olmak istiyoruz. Her sezon bizim için ateşli geçiyor. Bu nedenle 3 yılı 10 yıl gibi hissediyorum. Hala namağlubuz. Şampiyon olmak istiyoruz" cevabını verdi.