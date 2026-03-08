Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Julian Nagelsmann’dan Leroy Sane sözleri!
Giriş Tarihi: 9.03.2026 00:27

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Leroy Sane ile ilgili konuştu.

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Leroy Sane'nin milli takım kadrosunda olabileceğinin sinyallerini verdi.

Leroy Sane'nin profiline dikkat çeken Julian Nagelsmann, "Sağ kanattan sık sık içeriye doğru kesen, onun profiline sahip çok fazla oyuncumuz yok. Sağlığı iyi giderse bizim için çok önemli bir oyuncu olabilir" sözlerini dile getirdi.

Julian Nagelsmann, Leroy Sane için sözlerini şu şekilde noktaladı: "Aramızda harika bir ilişki var ve Leroy bazı harika maçlar oynadı. Galatasaray'da iyi gidiyor. Dürüst olalım, sahada nihayetinde ne yapacağını yüzde 100 bilemeyiz."

Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane, bu sezon 34 müsabakada süre aldı. Yıldız oyuncu, bu süreçte 6 gol ve 8 asist üretti.

