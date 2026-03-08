Julian Nagelsmann’dan Leroy Sane sözleri!

Julian Nagelsmann, Leroy Sane için sözlerini şu şekilde noktaladı: "Aramızda harika bir ilişki var ve Leroy bazı harika maçlar oynadı. Galatasaray'da iyi gidiyor. Dürüst olalım, sahada nihayetinde ne yapacağını yüzde 100 bilemeyiz."

Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane, bu sezon 34 müsabakada süre aldı. Yıldız oyuncu, bu süreçte 6 gol ve 8 asist üretti.