Konyaspor ile Kasımpaşa puanları paylaştı!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Konyaspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki maçta Ümit Öztürk düdük çaldı. Konyaspor ile Kasımpaşa arasındaki maç 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
Konyaspor'un golünü 17'nci dakikada Jackson Muleka kaydetti. Kasımpaşa'da fileleri 31'inci dakikada penaltıdan Adrian Benedyczak havalandırdı.
Kasımpaşa'nın 45+8'inci dakikada kazandığı penaltıyı Pape Habib Gueye gole çeviremedi.
Bu sonuçla birlikte Konyaspor 24, Kasımpaşa ise 21 puana yükseldi.
Konyaspor, Süper Lig'de gelecek hafta Kocaelispor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise Eyüpspor'u ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
10. dakikada Konyaspor, gole çok yaklaştı. Deniz Türüç'ün ceza sahası dışından sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top, kaleci Gianniotis'ten döndü. Meşin yuvarlağı altıpas üzerinde önünde bulan Arif Boşluk'un vuruşunda, top üstten auta gitti.
17. dakikada yeşil-beyazlı ekip öne geçti. Sağ taraftan çizgiye inen Andzouana'nın yerden ortasında kale sahası önündeki Muleka, topu filelere gönderdi: 1-0.
31. dakikada Kasımpaşa eşitliği sağladı. İrfan Can Kahveci'nin ara pasında topu uzaklaştıran Adil Demirbağ'ın müdahalesinde Benedyczak yerde kaldı. VAR incelemesinin ardından hakem Ümit Öztürk, pozisyonun penaltı olduğuna karar verdi. Penaltıyı kullanan Benedyczak, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-1.
45+3. dakikada sol kanattan süratle ceza sahasına giren Olaigbe'nin yerden ortasında Muleka, müsait pozisyondan yararlanamadı.
45+5. dakikada konuk ekip, bir penaltı daha kazandı. Uğurcan Yazğılı'nın Gueye'ye müdahalesinde hakem Ümit Öztürk, penaltı noktasını işaret etti. Penaltıda topun başına geçen Gueye'nin vuruşunda, kaleci Bahadır Güngördü meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 tamamlandı.