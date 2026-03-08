Konyaspor’da İlhan Palut’tan VAR’a olay sözler! ‘Oturduğun yerden…’

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Konyaspor ile Kasımpaşa arasındaki mücadele 1-1'lik beraberlikle noktalandı. Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, karşılaşma sonrasında görüşlerini paylaştı.
Karşılaşmayı değerlendiren İlhan Palut, "Maça iyi başladık. Defansif zaten iyi bir bölümdü, golü de bulduk. Hemen attığımız gole yakın bir sürede rakibin beraberliği yakalaması, negatif bir durumdu. Tekrar denemeye başladı, Muleka'nın ikinci pozisyonu dışında net pozisyon yoktu. İlk yarı sonunda bir penaltı daha oldu, atamadılar ve bu bizim adımıza avantaj oldu. Son 15-20 dakikaya girilirken 3. bölgede de rakibi zorlayan, pozisyonlar bulan bir takım görüntüsü verdik. Maçın geneline bakınca kazanmamız gerekirdi" dedi.
Hakem kararlarını eleştiren İlhan Palut, "Çok konuşsak da bir şeye yaramıyor. İzledim. VAR, birinci pozisyonda nasıl penaltıya müdahale edecek. Attığımız golde verilen faul. İptal edilen penaltıda verilen faul" şeklinde konuştu.
İlhan Palut, VAR hakemi Bülent Birincioğlu için şu sözleri dile getirdi: "Bülent Hoca çok maçın içindeydi. Sahada değerlendirmek gerekiyor. VAR hakemliği yetmiyor Bülent Hoca'ya, içi sığmıyor, daha fazlasını istiyor. MHK önünü açsın, sahada yönetsin. Öyle oturduğu yerden bir maçı yönetmek doğru uygulama değil."