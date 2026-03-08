Konyaspor’da İlhan Palut’tan VAR’a olay sözler! ‘Oturduğun yerden…’

Hakem kararlarını eleştiren İlhan Palut, "Çok konuşsak da bir şeye yaramıyor. İzledim. VAR, birinci pozisyonda nasıl penaltıya müdahale edecek. Attığımız golde verilen faul. İptal edilen penaltıda verilen faul" şeklinde konuştu.

İlhan Palut, VAR hakemi Bülent Birincioğlu için şu sözleri dile getirdi: "Bülent Hoca çok maçın içindeydi. Sahada değerlendirmek gerekiyor. VAR hakemliği yetmiyor Bülent Hoca'ya, içi sığmıyor, daha fazlasını istiyor. MHK önünü açsın, sahada yönetsin. Öyle oturduğu yerden bir maçı yönetmek doğru uygulama değil."