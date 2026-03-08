Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Konyasporlu futbolculardan hakem tepkisi! ‘Katledildik’
Giriş Tarihi: 8.03.2026 18:58

Konyasporlu futbolculardan hakem tepkisi! ‘Katledildik’

Süper Lig’in 25. haftasında Konyaspor ile Kasımpaşa arasındaki maçta kazanan çıkmadı. Konyasporlu futbolcuların maç sonu sözleri dikkat çekti.

Konyasporlu futbolculardan hakem tepkisi! ‘Katledildik’
  • ABONE OL

Konyaspor, Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Konyasporlu futbolcular, karşılaşmanın ardından maçın hakem yönetimine sert çıktı.

Melih İbrahimoğlu, "Ceza yiyeceğim diye konuşamıyorum. Hakem bizi katletti. Katledildik" dedi.

Jackson Muleka, "Bana göre penaltı olmayan pozisyonla eşitlik sağlandı. Sonra yine bir penaltı verdi hakem, onu kurtardık. İkinci yarı güçlü oyunumuzla maça ortak olmalarına izin vermedik. Önümüzde 9 final maçı var. En fazla puanı toplayarak bu durumdan kurtulmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Marko Jevtovic ise, "Gerçekten üzgünüz. 3 puan almamız gereken bir maçtı. 3 puanı da hak ettik. Bir penaltı verildi ve eşitlik sağlandı. Bizim penaltımız ve golümüz iptal edildi. Konuşmakta zorlanıyorum" açıklamasını yaptı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Konyasporlu futbolculardan hakem tepkisi! ‘Katledildik’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz