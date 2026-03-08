Konyasporlu futbolculardan hakem tepkisi! ‘Katledildik’

Konyaspor, Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Konyasporlu futbolcular, karşılaşmanın ardından maçın hakem yönetimine sert çıktı.

Melih İbrahimoğlu, "Ceza yiyeceğim diye konuşamıyorum. Hakem bizi katletti. Katledildik" dedi.

Jackson Muleka, "Bana göre penaltı olmayan pozisyonla eşitlik sağlandı. Sonra yine bir penaltı verdi hakem, onu kurtardık. İkinci yarı güçlü oyunumuzla maça ortak olmalarına izin vermedik. Önümüzde 9 final maçı var. En fazla puanı toplayarak bu durumdan kurtulmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Marko Jevtovic ise, "Gerçekten üzgünüz. 3 puan almamız gereken bir maçtı. 3 puanı da hak ettik. Bir penaltı verildi ve eşitlik sağlandı. Bizim penaltımız ve golümüz iptal edildi. Konuşmakta zorlanıyorum" açıklamasını yaptı.