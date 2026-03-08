Matteo Guendouzi: Türkiye’deki maçlar kolay olmuyor!

Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor karşısında 3-2 galip gelen Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Matteo Guendouzi, "Bizim için harika bir galibiyet oldu. Belki takım olarak en iyi performansı sergileyemedi ama muhakkak kazanmamız lazımdı. Maç içinde sıkıntılar yaşadık. 2 şutta 2 gol yedik. Kalitemize, kazanabileceğimize inandık. Pes etmedik. Kalitemizi biliyoruz" dedi.

Matteo Guendouzi sözlerini şu şekilde noktaladı: "Türkiye'deki maçlar kolay olmuyor. Samsunspor iyi bir takım. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Eminim ki sezon sonu geldiğinde en önemli galibiyetlerimizden biri olacak."