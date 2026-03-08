Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Neymar’a aşçısından 2.2 milyon’luk dava!
Giriş Tarihi: 8.03.2026

Santos ve Brezilya Milli Takımı'nın yıldızı Neymar, bu sefer saha dışı bir olayla gündemde. 34 yaşındaki oyuncunun özel aşçısı, sözleşme yükümlülüklerini aşan zorlu çalışma koşullarına maruz kaldığını ve geri dönülemez fiziksel rahatsızlıklar yaşadığını öne sürerek dava açtı. Temmuz 2025'ten Şubat 2026'ya kadar çalıştığını belirten şef, pazartesiden perşembeye 07.00-17.00 ve cuma günü 07.00-16.00 olarak anlaşmıştı ancak günlük 16 saate çalıştığını sürdü. Sağlık sorunları yaşadığını vurgulayan aşçı, fazla mesai ücreti, ödenmemiş izinler, sağlık masrafları ve diğer tazminatlar dahil yaklaşık 262 bin Brezilya Reali (2.2 milyon TL) tazminat talep etti.

