Neymar’a aşçısından 2.2 milyon’luk dava!

Santos ve Brezilya Milli Takımı'nın yıldızı Neymar, bu sefer saha dışı bir olayla gündemde. 34 yaşındakioyuncununözel aşçısı, sözleşmeyükümlülükleriniaşanzorlu çalışma koşullarınamaruz kaldığınıve geridönülemez fizikselrahatsızlıklaryaşadığını önesürerek dava açtı. Temmuz 2025'ten Şubat 2026'ya kadar çalıştığını belirten şef, pazartesiden perşembeye 07.00-17.00 ve cuma günü 07.00-16.00 olarak anlaşmıştı ancakgünlük 16 saate çalıştığınısürdü. Sağlık sorunları yaşadığını vurgulayan aşçı, fazla mesai ücreti, ödenmemiş izinler, sağlık masrafları ve diğer tazminatlar dahil yaklaşık 262 bin Brezilya Reali (2.2 milyon TL) tazminat talep etti.