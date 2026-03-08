Oh ve Murillo’ya maç öncesi plaket

Karşılaşma öncesinde Tüpraş Stadı'nda plaket töreni vardı. Şubat ayının en güzel golünü kaydeden Hyeon-gyu Oh'a, TFF İstanbul Temsilcisi Gür Onar ödülü verdi. Güney Koreli oyuncu, Alanya'ya röveşata golü kaydetmişti. Ayrıca Beşiktaş'ın kendi evinde 500. golün sahibi Amir Murillo'ya, Beşiktaş Asbaşkanı Kaan Kasacı plaket verdi. Panamalı, Ç.Rizespor maçında 500. gole imza atmıştı.
DÜNYA KADINLAR GÜNÜ UNUTULMADI
Derbide iki takım sahaya, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"ne özel pankartla çıktı. İki takım oyuncularının taşıdığı pankartta, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun" ifadesi yer aldı.