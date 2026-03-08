Sadettin Saran: Böyle devam ederse maç yönetecek hakem kalmayacak!

Hakem kararlarına da değinen Saran, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir de hakemlere değinmek istiyorum. Dün de bugün de hep beraber izledik, izlediniz, görüyorsunuz. Biz adil rekabet istiyoruz. Adil rekabet ortamı istiyoruz. Maalesef bu oluşturulamıyor. Biz üstümüze düşeni inanın fazlasıyla yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Fenerbahçe'nin hakkını yedirmiyoruz, yedirmeyeceğiz. Yedirmemek için elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız da. Korkarım ki bu böyle devam ederse sene sonuna maç yönetecek hakem kalmayacak. Tekrar taraftarımıza seslenmek istiyorum. Oyuncularıma da güveniyorum, mücadele ruhuna da güveniyorum. Şampiyon olacağımıza da inanıyoruz. Hep beraber inanıyoruz. Taraftarımız olmadan şampiyon olamayız. Lütfen son saniyeye kadar destek, ful destek, tam destek."