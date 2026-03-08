Samsunspor’da Celil Yüksel’den Milli Takım cevabı!

"FUTBOL SAHA İÇİNDE GÜZEL"

Samsunspor'un sosyal medya hesaplarından maçtaki hakem kararlarıyla ilgili yaptığı paylaşımların hatırlatılması üzerine Celil, "Ben bu konulara genelde çok girmek istemiyorum, uzak kalmak istiyorum. Futbol saha içinde güzel. Resimleri ben de gördüm. Saha içinde o an görmemiştim ama üzgünüz. Herkes hata yapabilir ama keşke olmasaydı. Çok iyi mücadele vermiştik. En çok buna üzülüyorum. Çok istemiştik, hocamızın istediği planı çok iyi uyguladık. 2-1'den sonra farklı bir maç olabilirdi. Geçiş çok yakaladık. Üzgünüz" yorumunu yaptı.

Her Türk futbolcunun milli takımda oynamak isteyeceğini aktaran 28 yaşındaki futbolcu, "Her Türk futbolcusunun vatan ve milli takım sevgisi vardır. Uygun görürlerse tabii ki olmayı çok isterim. Çalışmaya devam edeceğim" dedi.

"SON 5 DAKİKADA MAÇ DÖNDÜ"

Fenerbahçe'de çok kaliteli ayakların olduğunu söyleyen ve maçın son 5 dakikada döndüğüne dikkat çeken Celil, "Çok önemli oyunculara karşı oynadık. Fenerbahçe büyük bir camia ve kulüp. Karşımızda kaliteli ayaklar vardı. Onlara fırsat vermemeye çalıştık. Daha çok adam adama oynadık. Çok başarılı yansıttık bunu sahaya. Son 5 dakikada maç döndü. İnşallah hafta içi Avrupa maçını kazanarak devam edeceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.