Son dakika: Fenerbahçe’den müthiş geri dönüş! Samsunspor 90+5’te yıkıldı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Müsabaka Chobani Stadyumu'nda oynandı.
Müsabakada Oğuzhan Çakır düdük çaldı. Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ile Bilal Gölen üstlendi. Fenerbahçe, Samsunspor karşısında 3-2'lik skorla galip geldi.
Fenerbahçe'nin gollerini 15'inci dakikada Matteo Guendouzi, 89'uncu dakikada Dorgeles Nene ile 90+5'inci dakikada Sidiki Cherif kaydetti. Samsunspor'da fileleri 11 ve 23'üncü dakikalarda Marius Mouandilmadji havalandırdı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 57'ye yükseltti. Samsunspor ise 32 puanda kaldı.
Fenerbahçe - Samsunspor: 3-2
Goller: 11' Marius Mouandilmadji, 15' Matteo Guendouzi, 23' Marius Mouandilmadji, 89' Dorgeles Nene, 90+5' Sidiki Cherif
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Oosterwolde, Brown, Levent Mercan, Kante, Guendouzi, Asensio, Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Cherif.
Samsunspor: Okan Kocuk, Mendes, Satka, Van Drongelen, Yunus Emre Çift, Tomasson, Celil Yüksel, Makoumbou, Ntcham, Holse, Mouandilmadji.
MAÇTAN DAKİKALAR
11. dakikada Samsunspor öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Holse son çizgiye inip kale sahası önüne ortaladı. Bu noktada savunmanın arasında yükselen Mouandilmadji kafa vuruşuyla topu filelere yolladı: 0-1.
15. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Musaba, ceza sahası çizgisine gelip penaltı noktasına hareketlenen Guendouzi'ye yerden pasını yolladı. Fransız futbolcunun bekletmeden vuruşunda top kaleci Okan Kocuk'un sağından ağlara gitti: 1-1.
21. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Kerem Aktürkoğlu'nun pasında ceza yayı önü sağ çaprazında topla buluşan Guendouzi'nin uzaktan sert şutunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
23. dakikada Samsunspor bir kez daha öne geçti. Fenerbahçe savunmasının anlaşmazlığı sonucunda topu kalan Tomasson'un soldan ortasında kale sahası önünde topu alan Mouandilmadji düzeltip yerden vurdu, top köşeden ağlarla buluştu: 1-2.
35. dakikada Samsunspor yine sol kanattan geldi. Çizgide topla buluşan Tomasson, ceza sahasına hareketlenen Holse'ye ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.
45+1. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Archie Brown'ın sert şutunda kaleci Okan Kocuk uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
Samsunspor karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde tamamladı.
KUPA 11'İNDEN 3 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, kupada son oynadıkları Gaziantep FK maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 3 değişikliğe gitti.
İtalyan teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Gaziantep FK maçına ilk 11'de başlattığı Mert Günok, Yiğit Efe Demir ve Fred Rodrigues'i Samsunspor karşısında yedek soyundurdu.
Genç çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Ederson Moraes, Jayden Oosterwolde ve Marco Asensio'yu ilk 11'de görevlendirdi.
Samsunspor karşısında kalede Ederson'u oynatan 40 yaşındaki teknik direktör, 3'lü savunmasını Mert Müldür, Jayden Oosterwolde ve Levent Mercan'dan oluşturdu. Kanat beklerinde Anthony Musaba ile Archie Brown yer alırken, orta alanda Matteo Guendouzi ile N'Golo Kante görev yaptı. Forvet arkasında Marco Asensio forma giyerken, ileri uçta Kerem Aktürkoğlu ile Sidiki Cherif gol aradı.
TEDESCO GERİ DÖNDÜ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, takımının başında görev aldı.
Yaşadığı hastalık nedeniyle Antalyaspor ve Gaziantep FK müsabakalarında kulübede yer almayan İtalyan çalıştırıcı, hafta içinde idmanlarda yer almıştı.
Tedesco, hastalığının geçmesiyle Samsunspor maçında yeniden takımının başında görev yaptı.
3'LÜ SAVUNMA TERCİHİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Samsunspor karşısına takımını 3'lü savunmayla çıkardı.
40 yaşındaki genç teknik adam, kazanılan Nottingham Forest ve Gaziantep FK maçlarında da benzer formasyonla takımını sahaya sürmüştü.
ASENSIO YENİDEN 11'DE
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Marco Asensio, Samsunspor karşısında ilk 11'de görev aldı.
Hafta içinde yaşadığı sakatlık nedeniyle durumu belirsiz olan Asensio, Tedesco'nun kararıyla ilk 11'de yer buldu.
ARCHIE BROWN 3 AY SONRA 11'E DÖNDÜ
Fenerbahçe'nin İngiliz sol kanat oyuncusu Archie Brown, ligde yaklaşık 3 ay sonra ilk 11'de görev aldı.
Uzun süreli sakatlığının ardından UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK maçlarına 11'de başlayan Brown, ligde ilk 11'deki son maçına ise 15 Aralık 2025'te Konyaspor karşısında çıkmıştı.
Archie Brown, yaklaşık 3 ay sonra ligde bir karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
JAYDEN'A 100. MAÇTA KAPTANLIK
Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde, Samsunspor müsabakasıyla sarı-lacivertli forma altında 100. resmi maçına çıktı.
Fenerbahçe'ye 2022-2023 sezonunun devre arasında transfer olan Jayden Oosterwolde, sarı-lacivertlilerde bugüne kadar 99 resmi maçta forma giymişti.
Kariyerinde Parma, Twente ve Fenerbahçe'de oynayan 24 yaşındaki futbolcu, forma giydiği bir takımda ilk kez 100 maç barajını aştı.
Hollandalı oyuncu, sarı-lacivertli formayla 100. maçına çıktığı Samsunspor mücadelesinde ilk kez Fenerbahçe'nin kaptanı olarak sahada yer aldı.