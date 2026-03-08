Son dakika: Fenerbahçe’den müthiş geri dönüş! Samsunspor 90+5’te yıkıldı

KUPA 11'İNDEN 3 DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, kupada son oynadıkları Gaziantep FK maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 3 değişikliğe gitti.

İtalyan teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Gaziantep FK maçına ilk 11'de başlattığı Mert Günok, Yiğit Efe Demir ve Fred Rodrigues'i Samsunspor karşısında yedek soyundurdu.

Genç çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Ederson Moraes, Jayden Oosterwolde ve Marco Asensio'yu ilk 11'de görevlendirdi.

Samsunspor karşısında kalede Ederson'u oynatan 40 yaşındaki teknik direktör, 3'lü savunmasını Mert Müldür, Jayden Oosterwolde ve Levent Mercan'dan oluşturdu. Kanat beklerinde Anthony Musaba ile Archie Brown yer alırken, orta alanda Matteo Guendouzi ile N'Golo Kante görev yaptı. Forvet arkasında Marco Asensio forma giyerken, ileri uçta Kerem Aktürkoğlu ile Sidiki Cherif gol aradı.