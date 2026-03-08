Trabzonspor ile Kayserispor ligde 48’inci randevuda

Trabzonspor, Süper Lig'in 25'inci haftasında yarın Zecorner Kayserispor'un konuğu olacak. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayacak maçta hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Süper Lig'de 51 puanla 3'üncü sırada yer alan bordo-mavili takım deplasmanda galip gelerek zirve takibini sürdürmek istiyor. 20 puanla 17'nci sırada yer alan ev sahibi Kayserispor ise sahasında galip gelerek düşme hattından uzaklaşmak istiyor.

TRABZONSPOR ÜSTÜN

İki takım arasındaki rekabet 2'nci ligde 1966 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 47'si Süper Lig, 14'ü 2'nci Lig ve 5'i Türkiye Kupası olmak üzere 66 maçta karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 36, Kayserispor'un 16 galibiyeti bulunurken 14 maç berabere sonuçlandı.

Süper Lig'de 47 kez karşı karşıya gelen iki takım arasındaki maçlardan 27'si Trabzonspor'un, 9'u Kayserispor'un galibiyetiyle tamamlanırken 11 maç da berabere bitti. İki takım arasındaki 47 maçta Trabzonspor rakip filelere 84 gol atarken, kalesinde 49 gol gördü.