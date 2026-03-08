Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'a Bouchouari'den kötü haber!
Giriş Tarihi: 8.03.2026 15:50

Trabzonspor'a sakatlık geçiren Benjamin Bouchouari'den kötü haber geldi.

Trabzonspor, sakatlık yaşayan Benjamin Bouchouari'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

İşte bordo-mavililerden yapılan resmi açıklama:

Sağlık Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Benjamin Bouchouari'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Beşir, "Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığımız RAMS Başakşehir maçında sol ayak bileğinde burkulma meydana gelen oyuncumuz Benjamin Bouchouari'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol ayak bileği dış yan bağında yırtık ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" dedi.

