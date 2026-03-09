Arda Usluoğlu uçtu Boluspor coştu!

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

1. Lig'de playoff yarışına tutunmaya çalışan iki ekibin mücadelesinde Boluspor, Iğdır FK'yı 2-0 mağlup etti. Kırmız-beyazlı ekip, evinde oynadığı maçınsonuca gitti. Konuk takımda Oğuz Güçtekin 68. dakikada kırmızı kart gördü. Boluspor, bu sonuçla 3 maçlık mağlubiyet serisine son verdi. Suat Kaya'nın ekibi, gelecek hafta Çorum FK'yı ağırlayacak. Iğdır ise Bodrum FK'yı konuk edecek. Günün diğer müsabakasında ise