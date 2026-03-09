Arne Slot'tan Galatasaray itirafı! "Daha önce karşılaşmadım"

"TORREIA'YI SEÇERDİM"

"Galatasaray'dan zorlanacağım bir oyuncu seçseydim Lucas Torreira'yı seçerdim. Çok sert bir oyuncu. Topu ayağına aldığı zaman da çok başarılı. Ona büyük bir saygım var."

OKAN BURUK SÖZLERİ

Mac Allister'dan sonra konuşan Arne Slot da şu ifadeleri kullandı; "Eksik oyuncularımız var. Alisson Becker, Galatasaray maçında yok ama hafta sonu Tottenham maçında forma giyebilir."

Galatasaray ile oynadık ve o maçtan sonra daha iyi tanıdık Başka maçlarını da izledik. Onlara çok büyük saygım var. Okan Buruk burada çok büyük başarılar elde etti, saygı duyuyorum. Beşiktaş'a karşı 10 kişi kaldılar ama kazandılar. Nasıl mücadeleci olduklarını biliyoruz. Galatasaray'a karşı çok iyi ve hazır olmalıyız. Liverpool'a ancak böyle avantajlı böyle dönebiliriz. Geçen maçta iki takım arasında fark yoktu. Penaltımız VAR'dan döndü ve işi değiştiren nokta oldu. Aramızda çok fark yoktu."

"Galatasaray maçından sonra çok konuşmadım, soruları soruldu ve cevap verdi. Penaltı için de konuştum. Galatasaray iyi bir takım. Son 16'dayız ve herkes çok iyi. Galatasaray da bu iyi takımlardan."