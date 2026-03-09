Bize gol atmak çok kolay!

F.Bahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, maçın ardından oyuncularını eleştirdi. Çok kolay gol yediklerini vurgulayan İtalyan hoca, "Yapılan ortaları engelleyemedik, adam adama markaj yapamadık. Yarın (bugün) analizlerimizi yapacağız. Kimlerin daha agresif olmaları konusunda konuşacağız. Rakip orta yaptığında arkanızı dönmemeniz gerekiyor. Her maçta 3-4 gol atıyoruz ama çok kolay gol yiyoruz. Ben bile oynasam, bizim ceza sahası içinden gol atabilirdim. Bazen konuşmak da yeterli olmuyor. Bunu basın toplantısında dile getirmemem de gerekirdi. Devre arasında herkes ceset gibiydi. İnanca sahip kişi sadece ben olursam problem vardır" dedi. Rakibin forvetlerinin F.Bahçe'de oynayabileceğini de aktaran Tedesco, "Pek çok problemle baş ediyor olmamıza rağmen hâlâ hayattayız" ifadesini kullandı.

TEDESCO CEZALI!

Haftaya K.Gümrük maçında cezalı olduğunu da hatırlatan Tedesco, G.Saray'a değinirken hakem kararlarına böyle tepki gösterdi: "İki takım için de kuralların aynı şekilde uygulanmasını istiyoruz, ayrıcalık istemiyoruz. Önümüzdeki hafta kulübede Tedesco olmayacak, Emir olmayacak."